Nederland en Zwitserland in evenwicht na eerste dag Davis Cup-tennis in MartiniPlaza

Screencap uit livestream (via KNLTB)

Met het verlies van Botic van de Zandschulp vrijdagmiddag niet gelukt om te winnen van de Zwitser Leandro Riedi. Daarmee staan Nederland en Zwitserland gelijk qua stand na één dag Davis Cup-kwalificatietennis in MartiniPlaza.

Van de Zandschulp (de nummer 21 van de wereld) moest in twee sets zijn meerdere erkennen in Riedi (ATP-175). Door de setstanden 6-4 en 7-6 op het bord staat Nederland nu gelijk met Zwitserland in het kwalificatietoernooi voor de Davis Cup-finales in Malaga.

Eerder op de vrijdag wist Tallon Griekspoor zijn enkelspel tegen Marc-Andrea Hüsler. Het Davis-Cup feest in MartiniPlaza gaat zaterdag verder en begint met een dubbelspel tussen beide landen. Vervolgens worden er nog twee enkelspelpartijen gespeeld. Mocht de stand beslist zijn na de dubbel of eerste single dan wordt de tweede singlewedstrijd niet meer gespeeld. De wedstrijden op zaterdag starten om 13.00 uur.