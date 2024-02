Nachttrein van Stad naar Schiphol wordt flink duurder

Foto: Arriva Nederland. Eerste rit van de nachttrein op 21 januari 2023.

De treinkaartjes voor de nachttrein van Arriva, die op vrijdagnacht van Groningen naar Schiphol rijdt, worden flink duurder.

Tot nu toe betaalden alle reizigers, ongeacht waar ze opstapten tussen Groningen en Schiphol, dezelfde prijs van 10 euro. Dat gaat nu veranderen, laat Arriva maandagmiddag weten. Vanaf vrijdag maakt Arriva wel verschil in prijs per opstapplaats. Dat betekent dat Groningers die in Stad opstappen en helemaal doorrijden naar Schiphol 15 euro gaan betalen voor hun reis. Voor de terugreis vanuit de Randstad naar Groningen geldt hetzelfde tarief.

Wie de nachttrein gebruikt om in Assen te komen (of wie vanuit Assen naar Groningen reist) is wel goedkoper uit. Een treinkaartje voor dit korte ritje kost vanaf vrijdagavond slechts 5 euro.

‘Prijswijziging maakt nachttrein aantrekkelijker’

Volgens Arriva is de prijsaanpassing nodig, omdat de nachttrein hierdoor aantrekkelijker wordt voor reizigers tussen de verschillende steden: “Met name mensen die reizen na een nachtdienst of een stapavond, weten de nachttrein inmiddels goed te vinden. Maar ook reizigers die vanaf Eindhoven of Schiphol een vroege vlucht moeten halen, rekenen inmiddels op de trein.”

Tickets voor de nachttreinen van Arriva (er rijdt er ook één tussen Maastricht en Schiphol) waren tot nu toe alleen te koop glimble, de reisapp van Arriva. Een kaartje kopen kan nu ook via 9292.nl. Ook is het mogelijk om in de trein een ticket aan te schaffen. Dat kost de reizigers wel 2,50 euro extra. Reizen met een OV-chipkaart kan nog steeds niet.

Nachttrein vanuit Stad via Amsterdam Centraal

De nachttrein van Groningen naar Schiphol (en terug) rijdt vanaf 30 maart ook een andere route. De trein slaat Amsterdam-Zuid over en rijdt in plaats daarvan via Amsterdam Centraal.