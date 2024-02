Na Mythisch Groningen en Drenthe volgt droomproject Mythisch Wales: “In elk dorp struikel je over de verhalen”

De boekenreeks Mythisch Groningen en Drenthe krijgt een vervolg. De Stadse schrijver en fotograaf Sander Blom richt zich in het derde deel op Wales. En daarmee wordt voor hem een droom werkelijkheid.

Hoi Sander! Om dit project te realiseren ben je een crowdfundingsactie gestart waarbij het doel is om 7.500 euro op te halen …

“Ik heb één keer eerder gebruik gemaakt van een crowdfundingsactie. En als ik eerlijk ben dan vind ik zulke acties altijd iets ongemakkelijks hebben. Je bent aan het bedelen om een project mogelijk te maken. Maar ik moet je bekennen dat de reacties ontzettend leuk zijn. De mensen zijn heel enthousiast over wat ik ga maken, en zijn heel nieuwsgierig naar het eindresultaat. En dat is ook het voordeel van zo’n actie: je kunt nu aandacht vragen voor dit project. Een project waar ik trouwens al wat langer mee bezig ben.”

In 2021 verscheen Mythisch Groningen. Het eindresultaat is een boek geworden waarin je fabels en oude volksverhalen naar voren laat komen …

“Klopt. En dit presenteer ik in combinatie met mooie foto’s. De foto’s maak ik zelf, en de mythes herschrijf ik zonder afbreuk te doen aan het verhaal. Daardoor ontstaat er een mooie combinatie. Elk boek in deze serie bestaat uit vijftig verhalen. In Groningen was het best wel een klus om aan vijftig fabels te komen, daarom heb ik het in deze editie wat breder getrokken door ook legendes en bijzondere gebeurtenissen, die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, te behandelen. Dit boek verscheen inderdaad in 2021, in 2022 verscheen Mythisch Drenthe.”

En nu ben je bezig met je droomproject …

“Het zaadje is geplant in 2015. Ik was op vakantie in Wales, en ben toen verliefd geworden op de landschappen en de cultuur van het land. Daarnaast ben ik een enorme liefhebber van mythische verhalen. En die vind je in Wales op elke straathoek. In elk dorp is wel een standbeeld te vinden met een verhaal. En gaandeweg ontvouwt zich dan die droom, om zo’n boek ooit nog eens over Wales te kunnen maken. Twee jaar geleden, en ook vorig jaar, ben ik opnieuw voor vakantie naar Wales gegaan. Ik heb toen alle foto’s voor het boek gemaakt, en ben daar ook in contact gekomen met een uitgever die direct heel veel interesse had om dit uit te gaan geven.”

Hoe ga je dan te werk bij het samenstellen van het boek? Neem je dan iemand van de plaatselijke VVV in de arm die je op weg helpt langs de mythen die je zou kunnen gebruiken?

“Nee. Dat is het grote voordeel van de huidige tijd: op internet is heel veel informatie te vinden. Elk dorpje in Wales heeft wel een mythe. Online is daar heel veel informatie over te vinden. Daar maak je een selectie in, waarbij ik ook kijk naar het landschap. Wales is qua landschap heel gevarieerd. Van hele mooie kliffen, tot glooiende ‘Teletubbie-heuvels’ en hoge bergen. Die verscheidenheid in landschap komt naar voren in het boek, waarbij ik verhalen uit het hele land heb toegevoegd.”

De foto’s heb je dus al gemaakt. Eigenlijk ken je het eindresultaat dus al?

“Haha. Ik ben heel erg tevreden. Ook omdat ik heel veel geluk heb gehad. Mijn vakanties waren betrekkelijk kort, terwijl er wel heel veel foto’s gemaakt moesten worden. In korte tijd moet je dus veel doen, waarbij je soms het geluk nodig hebt. Twee verhalen spelen zich af in de regio van Yr Wyddfa. Dat is met 1.805 meter de hoogste berg van Wales. Het beklimmen daarvan duurt drie uur. In 2015 heb ik deze beklimming ook gedaan, maar het was toen ontzettend mistig. Tijdens mijn laatste reis trok het wolkendek open, en heb ik daar hele mooie foto’s gemaakt waar ik ontzettend trots op ben.”

Als je het hebt over de mythes, de verhalen. Welk verhaal heeft op jou de meeste indruk gemaakt?

“Dat is denk ik toch wel het verhaal over koning Arthur. En daar hoort natuurlijk ook de tovenaar Merlijn bij. Een van de bekendste verhalen over koning Arthur gaat over een zwaard dat vastzat in een grote steen. De tovenaar Merlijn had het erin gestoken. Hij voorspelde dat wie het zwaard uit de steen kon trekken, koning van Engeland zou worden. Een hele rits ridders had het al geprobeerd maar niemand kreeg er beweging in. Toen kwam Arthur toevallig voorbij. Hij was nog maar een jong kereltje en toch trok hij het zwaard zonder enige moeite uit de steen. Arthur werd daarop koning van Engeland en zijn wonderlijke avonturen konden beginnen.”

Duidelijk is dat je met dit boek dus echt de grens over gaat …

“Klopt. De bedoeling is dat dit boek volgend jaar gaat verschijnen, waarbij het in eerste instantie in het Engels en in het Welsh wordt uitgebracht. Op dat laatste ben ik wel heel trots. Ondanks dat ik zelf maar een paar woorden Welsh spreek is het een prachtige taal, en ik vind het een hele mooie eer dat het ook in deze taal wordt uitgebracht. Voorlopig wordt het niet in het Nederlands uitgebracht, maar ik sluit dit in de toekomst niet uit, omdat ik merk dat er vanuit ons land ook al veel belangstelling voor is.”

Dat je in de derde reeks van de mythisch-serie naar Wales gaat, komt misschien als een verrassing. Was Friesland niet logischer geweest?

“Ik snap die gedachtegang heel goed. En ik sluit ook niet uit dat ik ook een boek over Friesland ga schrijven, maar ik denk dat de realisatie daarvan wel lastiger is. Friesland is in vergelijking met Groningen en Drenthe een meer apart gebied. Het is best wel lastig om als Groningse schrijver voet aan de grond te krijgen in deze provincie. Daarnaast kwam Wales op mijn pad. Sinds 2015 is dit een droom, en deze kans die kan ik nu verwezenlijken.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.