Na anderhalf jaar beton storten zijn de verbindingsbogen voor het nieuwe Julianaplein klaar: ‘Mooie mijlpaal om bij stil te staan’

Screencap uit video Groningen Bereikbaar

Op het nieuwe Julianaplein werd afgelopen vrijdag een klein feestje gevierd. Na anderhalf jaar storten zijn de beide verbindingsbogen voor het nieuwe verkeersknooppunt nu helemaal in beton gegoten.

De betonstort eindigde met een deel van de zogenaamde ‘borstwering’ van de toekomstige verbindingsboog voor verkeer van Assen naar Drachten. Daarmee zijn beide verbindingsbogen op het Julianaplein qua betonwerk helemaal klaar. Friso Jongeneel, hoofduitvoerder van de werkzaamheden aan het Julianaplein, keek tevreden en trots toe op de laatste loodjes voor de betonstort: “In augustus 2022 begonnen we met het storten van de eerste vloeren. Tegen kerst lagen er al acht vloerlagen klaar. En nu, bijna anderhalf jaar later, zijn beide tunnels voltooid qua betonwerk. Een mooie mijlpaal om bij stil te staan. We gaan de goede kant op.”

Voordat de tunnel helemaal klaar is, moet er nog wel wat gebeuren. De bekisting en andere ondersteuning van het beton moet worden verwijderd, de verlichting en de technische installaties moeten worden afgerond en putten en afwatering moeten klaargemaakt worden. Daarna moeten de tussenmuurtjes worden aangelegd. Over twee of drie weken wordt het eerste asfalt op de verbindingsbogen gelegd. Dit komt op de weg van Assen naar Drachten. In de week van 18 tot 22 maart moet het meeste werk klaar zijn, zodat de verbindingsbogen tijdens Operatie Ring Zuid kunnen worden aangesloten op de rest van de ringweg en de A28. Vanaf de meivakantie zal het eindelijk mogelijk zijn om voor het eerst door de tunnel van Assen (A28) richting Drachten (A7) te rijden.

Groningen Bereikbaar maakte de onderstaande video over de laatste liters beton op het Julianaplein: