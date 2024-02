Mysterieuze auto na drie dagen weggesleept uit Steentilstraat, Stadspartij vraagt wethouder om opheldering

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De blauwe personenauto die sinds afgelopen donderdagochtend op een nogal vreemde manier geparkeerd stond in de Steentilstraat is zondag weggesleept. Daarmee is de kous nog niet af, want de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd.

Stadsblog Sikkom meldde dat een persoon de auto afgelopen donderdagochtend parkeerde, waarbij het voertuig half op de weg en half op het trottoir stond. De bestuurder stapte vervolgens uit, vertrok en is daarna nooit weer gezien. Buurtbewoners en winkeliers hebben geprobeerd het voertuig aan de kant te duwen. Ondanks dat de wagen niet op slot staat, is dat niet gelukt. Het stuur staat namelijk op slot en de volledige stuurstang ligt op straat.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Hoe kan het dat het zo lang geduurd heeft?”

Buurtbewoners hebben meerdere keren melding gemaakt bij de politie en de gemeente omdat het voertuig deels de weg blokkeerde. Het duurde echter tot zondagochtend toen een bergingsbedrijf het vehikel wegtakelde. Voor de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is de situatie onbegrijpelijk. Raadslid Yaneth Menger: “In de drie dagen dat de auto geparkeerd stond hadden er rare ongelukken kunnen gebeuren. Wij vragen ons echt af waarom het zo lang geduurd heeft voor er ingegrepen is, en het voertuig werd weggesleept. De vragen heb ik inmiddels ingediend, maar ik heb nog geen reactie ontvangen van de wethouder.”

“Moet het een plantenbak worden?”

Ook op sociale media reageren mensen met gefronste wenkbrauwen. Sjaakie: “Zet je fiets maar een keer verkeerd neer. Dan is de gemeente er als de kippen bij.” Chris: “Een auto is geen fiets, want dan was hij bijna met eigenaar en al verwijderd. Haal dit gedrocht snel weg, of moet het een nieuwe plantenbak worden?” En Marianne schrijft: “Wellicht is het voertuig van iemand zonder vaste woon of verblijfplaats?”