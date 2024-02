Music4All Haren stopt na twaalf edities

Foto: Music4All Haren

Het was altijd een populaire muzikale samenkomst, maar na twaalf edities komt er na volgende week een einde aan Music4All Haren. Het is steeds moeilijker mensen voor langere tijd bij elkaar te krijgen.

Music4All begon ooit als project vanuit het toenmalige Zernike College (nu Harens Lyceum) in samenwerking met het wooninitiatief Borgheerd in Haren en het Prins Claus Conservatorium. Inmiddels is Music4All een losstaande stichting en wordt ook samengewerkt met Kentalis.

Tot corona was er ieder jaar een uitvoering, normaal gesproken in een zaal van het Prins Claus Conservatorium, maar tijdens de coronaperiode is de klad erin gekomen en ook na alle beperkende maatregelen is het moeilijk gebleken voldoende deelnemers te krijgen. Daarom stopt Music4All na een speciale reünie-editie volgende week definitief.

Aad van der Drift en Eric Luth horen bij de mensen van de organisatie die één laatste keer mogen aantreden. Zij hebben bijzondere herinneringen aan het project, vertelden ze zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio.

“Het is een heel bijzondere bijeenkomst”, zegt Van der Drift. “Je hebt die leerlingen van havo en vwo die samenkomen met leerlingen met een verstandelijke beperking, dat gaat heel goed samen. Het meest bijzondere is dat leerlingen met een soort gene of afstand enorm veel begrip krijgen voor mensen met wat we dan een beperking noemen. Ze trekken met elkaar op en dat is precies hetgeen waarvoor Music4All bedoeld is.”

Van der Drift is oud-medewerker van het Harens Lyceum en inmiddels gepensioneerd en kon Music4All niet loslaten. Voor Luth is dat net zo. Hij raakte betrokken via zijn werk bij Kentalis. Inmiddels is hij van Kentalis-locatie gewisseld, maar nog steeds druk met Music4All. “Ik ben zo’n beetje vanaf het begin betrokken en doe ook altijd de presentatie van het geheel. Naast de muziek is het ook wel theatraal met spel. En ik repeteer mee.”

Daarnaast presenteert Luth de avond, ook volgende week in het Harens Lyceum. Van der Drift is blij met die locatie, zijn oude school. “Daar hebben we een enorm podium en we zijn heel dankbaar dat we daar kunnen zitten.” Het wordt een bijzondere avond met bezoek van oud-deelnemers, docenten en ook de huidige beschermheer, Commissaris van de Koning René Paas en zijn voorganger Max van den Berg, die oud-beschermheer van het project is.

De meest bijzondere gasten in de historie van Music4All zijn ongetwijfeld Pé Daalemmer en Rooie Rinus, die bij het vijfjarig jubileum meededen. Zij komen deze editie weer voorbij. De avond is al uitverkocht, maar iedereen zal het uiteindelijk kunnen zien. “Het wordt gefilmd en we zullen het uiteindelijk ook online gaan zetten, zodat men nog even kan nagenieten want onze speciale gasten maken het nu natuurlijk wel heel bijzonder”, aldus Van der Drift.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: