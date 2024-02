Modezaak Palazzo in de Zwanestraat sluit de deuren

Foto: google maps

Modezaak Palazzo in de Zwanestraat heeft zaterdag na elf jaar de deuren voor het laatst gesloten. Dat laat het bedrijf op sociale media weten.

“Na elf jaar Palazzo, heb ik met pijn in hart, en vanwege mijn gezondheid, moeten besluiten om de modezaak te sluiten”, schrijft de eigenaresse op Facebook. “Ik wil alle lieve klanten bedanken voor alle mooie jaren die ik samen met jullie heb mogen delen.” Palazzo was gespecialiseerd in damesmode. In 2013 werden de deuren geopend, waarna het bedrijf de wind vol in de zeilen kreeg.

Na de damesmodezaak werden onder de vleugels van Palazzo ook een kapsalon, nagelstudio en een koffiezaak met bakkersproducten geopend. Volgens Dagblad van het Noorden waren er ook plannen voor een wijnbar. Vorig jaar kwam de ommekeer, veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis, waarbij de horecatak verdween. En nu stopt dus ook de modezaak. Op Facebook reageren mensen teleurgesteld: “Dit is een groot gemis voor de Zwanestraat”, schrijft Lieset. Lidy: “Verdrietig nieuws. Het was altijd een feestje om in de zaak te komen.”