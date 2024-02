Minister gaat niet in hoger beroep om uitspraak kinderhartchirurgie, SP noemt het goed nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat niet in hoger beroep naar aanleiding van een bodemprocedure waarbij de rechter het concentreren van de kinderhartchirurgie in Groningen en Rotterdam van tafel veegde. Dat heeft demissionair minister Pia Dijkstra (D66) van Medische Zorg in een brief laten weten. De SP noemt dit goed nieuws.

Op dit moment zijn er in Nederland vier kinderhartcentra: in Groningen, Rotterdam, Leiden/Amsterdam en Utrecht. Al decennialang wordt er gesproken om deze gespecialiseerde zorg te concentreren. In de toekomst zijn er namelijk niet genoeg patiënten voor de vier kinderhartcentra, waardoor artsen niet voldoende operaties kunnen uitvoeren om hun expertise op peil te houden. Vorig jaar hakte toenmalig minister Ernst Kuipers (D66) de knoop door en besloot dat de zorg geconcentreerd moest worden in het UMCG in Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam. De locaties in Utrecht en Leiden/Amsterdam zouden in 2025 moeten sluiten.

In overleg met de partijen

Utrecht en Leiden/Amsterdam gingen daar niet mee akkoord en gingen in beroep. Waar ze in een kort geding nog bot vingen, werden ze in een bodemprocedure wel in het gelijk gesteld. De minister gaat nu niet in beroep tegen de uitspraak. Zij acht een verdere voortzetting van de juridische procedure niet constructief. Om het vraagstuk op te lossen wil Dijkstra in overleg met de partijen.

Jimmy Dijk (SP): “Overleg is beter dan dat de minister een knoop doorhakt”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in de Tweede Kamer noemt dat goed nieuws: “Het sluiten van een afdeling in een ziekenhuis omschrijf ik als een salamitechniek: je haalt iets weg, maar dit gaat tegelijkertijd ook ten koste van andere specialismes die in dit ziekenhuis worden aangeboden. Daarnaast is voor mijn partij duidelijk dat de samenleving sluiting niet wil. We hebben het over zorg die je dichtbij de mensen moet organiseren.”

“Deze zorg moet je dichtbij de mensen organiseren”

Dijk: “Als je de kinderhartchirurgie in Groningen sluit dan heeft dat hele grote effecten voor de mensen die dan ineens naar Utrecht of Leiden moeten reizen. Maar dat geldt ook als Utrecht of Leiden gesloten worden. Centraliseren van zorg is de verkeerde tendens, uitzonderingen daar gelaten. Het lijkt mij daarom goed dat de ziekenhuizen proberen om er zelf uit te komen. Dat is in ieder geval beter dan dat de minister een knoop doorhakt.”