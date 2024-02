Minister Dijkgraaf praat met nieuwkomers Alfa College

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Minister Robbert Dijkgraaf brengt komende maandag een werkbezoek aan het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan. Hij gaat daar in gesprek met ‘nieuwkomers’ en docenten.

De demissionaire minister gaat onder meer praten met studenten die het geïntegreerde leerwerktrajact Elektrotechniek mbo niveau 2 voor anderstaligen volgen. In dat traject wordt de opleiding gecombineerd met meer aandacht voor Nederlands, rekenen en culturele verschillen.

Hierdoor worden nieuwkomers sneller geactiveerd om te werken en te integreren. De studenten worden persoonlijk begeleid en er vindt passende stagematching plaats, zodat studenten al vóór hun stage leren wat er van ze verwacht wordt.

Het bezoek van de minister is het gevolg van een verzoek van de Tweede Kamer. Het parlement vroeg om een onderzoek naar nieuwkomersonderwijs in het mbo. De centrale vraag hierbij is: hoe bieden we nieuwkomers een zo goed mogelijke start en kansen in het onderwijs?