Minderjarige Stadjer aangehouden voor overval op snackbar in Leeuwarden

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De politie heeft afgelopen vrijdag een minderjarige jongen uit Groningen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een overval op een snackbar in Leeuwarden.

De minderjarige Stadjer blijft zeker veertien dagen in voorarrest. Hij wordt er van verdacht dat hij, samen met een tweede verdachte, een overval hebben gepleegd op snackbar De Markies aan de Jan van Scorelstraat in de Friese hoofdstad. Daarbij bedreigden tweede mannen het personeel met een steekwapen en gingen er met een onbekende buit vandoor.

De politie in Leeuwarden is nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden rond de overval. Contact opnemen met de politie kan via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tips delen kan via 0800-7000.