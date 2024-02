Mijlpaal in bouw nieuw Julianaplein: laatste deel van het bovenste dak ligt op zijn plek

In de bouw van het nieuwe Julianaplein is vorige week een belangrijke mijlpaal bereikt. Het laatste deel van het dak van de bovenste tunnel is volgestort met beton.

Daarmee komt Herepoort steeds dichter bij het afronden van de bouw van de tunnels op het ongelijkvloerse plein. In de komende periode zal het laatste opstaande wandje van de tunnel volgestort worden met beton. Dan is de constructie van de tunnel zo goed als klaar.

Als ook de wegen door de tunnels zijn aangelegd en vervolgens de laatste werkzaamheden zijn afgerond, kan het nieuwe Julianaplein vanaf de week van 25 maart aangesloten worden op de overige wegen tijdens Operatie Ring Zuid. Vanaf de meivakantie kunnen automobilisten voor het eerst door de tunnel van Assen (A28) richting Drachten (A7) rijden.