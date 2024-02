Microscoopmiddag bij Het Groninger Landschap: “Benieuwd hoe de vleugel van een vlinder er uitziet?”

In het bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk organiseert Het Groninger Landschap zondagmiddag een microscoopmiddag. De activiteit is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar.

“Ben jij ook zo benieuwd hoe een vleugel van een vlinder er onder de microscoop uitziet? Of hoe de botjes van een muizenschedeltje er uitzien? Kom dan bij ons langs om dit samen met medewerkers te onderzoeken en te bekijken”, meldt de natuurorganisatie. “Het is ook mogelijk om je eigen natuurvondst mee te nemen. Heb je iets gevonden dat je onder de microscoop zou willen bekijken, dan is dit mogelijk.”

De activiteit begint om 14.00 uur en wordt verdeeld over twee rondes. Aanmelden kan op de website van Het Groninger Landschap.