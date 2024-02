Mega zonnevlek op zon met eclipsbril goed te zien

Blaauw Sterrenwacht heeft zondagmiddag een foto kunnen maken van de mega zonnevlek die op de zon is ontstaan. Op sociale media waarschuwen zij om alleen met beschermingsmiddelen naar de zon te kijken.

Zondagmiddag brak de bewolking even open, waardoor de zon even te zien was. “Zojuist is het gelukt om met een fotocamera de mega zonnevlek op de zon vast te leggen”, meldt Blaauw Sterrenwacht. “De vlek was ook met een eclipsbril goed te zien. Kijken naar de zon kan trouwens alleen met de juiste bescherming. Doe voorzichtig.”

Zonnevlammen

Op de zon is het de afgelopen dagen erg onrustig. Zo zijn er een drietal forse zonnevlammen geweest van de X-klasse. Deze zonnevlammen zouden op aarde voor het noorderlicht kunnen zorgen. Op dit moment is de verwachting dat de plasmawolken niet op aarde zullen arriveren. Desondanks is niet uit te sluiten dat er een zonnestorm arriveert, waardoor er dus een kleine kans op noorderlicht bestaat.

Magnetische velden die door het oppervlakte breken

Zonnevlammen zijn familie van de zonnevlekken. Deze vlekken zijn te herkennen aan de donkere plekken op de oppervlakte van de zon. Ze lijken klein, maar in werkelijkheid zijn ze enorm groot. De zon is een gigantische bol van plasma en heet gas dat stroomt en beweegt. Deze stroming zorgt voor magnetische velden die soms zo sterk worden dat ze door het oppervlak breken. Op de plekken waar dit gebeurt, koelt het plasma af en ontstaat een donkere plek. De magnetische velden kunnen zo sterk zijn dat ze lussen kunnen vormen of zelfs kunnen breken waardoor er zonnewinden en zonnevlammen ontstaan.

In 2024 vaker zonnevlekken

Zonnevlekken zijn niet altijd te zien. De cyclus duurt ongeveer elf jaar, waarbij de periode dit jaar eindigt waardoor de verwachting is dat we in 2024 vaker zonnevlekken te zien zullen krijgen. De aanwezigheid van zonnevlekken fascineert overigens al eeuwen. Galileo Galilei (Italiaanse natuurkundige die in 1642 overleed, red.) was één van de eersten die ze bestudeerde.