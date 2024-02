Meerdere winkelramen vernield in winkelcentrum Paddepoel

Er zijn de afgelopen dag meerdere vernielingen gepleegd aan winkelpanden in winkelcentrum Paddepoel. Dat meldt de politie op sociale media.

Het gaat om winkels die zich aan de buitenzijde van het winkelcentrum bevinden. Op foto’s is te zien dat er diverse ramen vernield zijn. “We hebben dinsdag diverse aangiftes opgenomen”, meldt de politie. “We zijn op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Heb je iets gezien, of heb je meer informatie over de vernielingen, neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Daarbij worden ook camerabeelden bekeken.