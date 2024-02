Meerdere personen aangehouden bij politieactie in Vinkhuizen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben dinsdagavond meerdere personen aangehouden bij een actie in en rondom een flat aan de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Toen een bezorgbusje het terrein op reed kwam de politie in actie waarbij het busje klem werd gereden. Op hetzelfde moment werd er een inval gedaan in de flat. Daarbij werden twee personen aangehouden. Het bezorgbusje is in beslaggenomen. Korte tijd later werd er op de parkeerplaats een personenauto klemgereden. In het voertuig zaten twee personen die ook aangehouden werden.

Op sociale media meldt de politie dat de actie te maken had met de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen. “Er is ook daadwerkelijk een wapen aangetroffen”, aldus de politie. Dit wapen is in beslaggenomen. Het onderzoek gaat de komende dagen verder.