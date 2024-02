Matthijs Ronde volgend seizoen hoofdtrainer bij eersteklasser GRC Groningen

Foto GRC Groningen: Matthijs Ronde geflankeerd door GRC bestuursleden Will Panman (r) en Damir Lacevic

Mattijs Ronde wordt de nieuwe hoofdtrainer van GRC Groningen. Hij volgt Gerard Zeeman op die volgend seizoen trainer is bij Valthermond.

Ronde is een relatief onbekende trainer en daarom een opvallende keuze. “Er was nogal wat belangstelling voor de functie”, aldus voorzitter Will Panman van GRC. “Niet alleen het bestuur zat in de sollicitatiecommissie, maar ook een vertegenwoordiging van de staf en de spelers en hun stem was doorslaggevend. Er was een goede klik met Matthijs”.

Ronde is momenteel jeugdtrainer bij Almere City. “Als je op profniveau de hoogste jeugdteams traint heb je wat in je mars”, vervolgt Panman. “Het gebrek aan ervaring kan binnen de club opgevangen worden en een voordeel is dat hij gaat helpen met de jeugdteams”.

Ronde heeft voor drie jaar getekend bij GRC Groningen.