Martini Ziekenhuis start met online keuzehulp voor patiënten met longkanker

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

Patiënten en hun zorgverleners samen de best passende behandeling laten kiezen. Een online keuzehulp moet longkankerpatiënten in het Martini Ziekenhuis daarbij gaan helpen.

Het ziekenhuis is begin dit jaar begonnen met de keuzehulp, als eerste Nederlandse ziekenhuis. Patiënten krijgen door de online tool meer inzicht in de behandelopties, vertelt longarts Wouter Jacobs: “De zorgverlener weet wat er medisch kan, maar de patiënt is expert op het gebied van het eigen leven en weet het beste wat daarin past. Die beide expertises willen we zo goed mogelijk bundelen. De keuzehulp is bedoeld om hierbij te helpen.”

Weloverwogen keuzes maken bij de behandeling van longkanker is belangrijk, aldus de longarts. Dit omdat de behandeling vaak een grote impact heeft op het leven en de kwaliteit van leven van patiënten. Als er keuze is tussen meerdere behandelingen, vertelt het behandelteam eerst welke behandelopties mogelijk zijn en wat dit voor de patiënt kan betekenen. Daarna kan de patiënten inloggen op de keuzehulp, waarin de patiënt stapsgewijs informatie krijgt, afwegingen invult en voorkeuren aangeeft. De ingevulde keuzehulp is daarna een leidraad voor het gesprek tussen patiënt, zorgverlener en eventueel een naaste om zo de best passende behandeling te kiezen.