Manu Chao komt in mei naar Groningen: “Ik heb hier jaren voor gelobbyd”

Manu Chao (l) en Chris Garrit in het centrum van Barcelona. Foto: eigen foto

Manu Chao komt een optreden geven in Groningen. De Franse zanger, die bekend werd met liedjes als ‘Me gustas tú’ en ‘Bongo Bong’, treedt op 6 mei op in de Oosterpoort. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Het optreden maakt onderdeel uit van een tour waarbij er ook optredens worden gegeven in de Maassilo in Rotterdam en het Hunnerpark in Nijmegen. Dat ook Groningen is opgenomen in het tourschema is te danken aan jarenlang lobbywerk van Chris Garrit. “Ja, ik ben heel blij dat Manu Chao naar Groningen komt. Ik ben al jarenlang fan van hem.”

“Ik dacht Chris, dit is once in a lifetime“

Hoe het hem gelukt is om de artiest naar Groningen te halen? “Ruim vier jaar geleden was ik in Barcelona, de stad waar mijn tante woont. Ik wist dat hij daar een cafeetje had, en ik ben daar op zoek naar gegaan. Op een gegeven moment dacht ik het gevonden te hebben. Ik liep met mijn tante over straat, en die zei op een gegeven moment tegen mij, goh, moet je kijken wie we daar hebben. En toen liep hij daar. Ik werd er een beetje verlegen van, maar ik dacht, Chris, dit is once in a lifetime. Ik heb hem aangesproken, en we hebben een heel leuk en open gesprek gehad. Ik heb vervolgens wat met hem gedronken in zijn barretje.”

“Ineens werd ik gebeld door zijn agent”

Garrit spreekt van een bijzonder gesprek: “Ik vertelde dat ik nachtburgemeester was geweest, en dat Groningen echt een nachtstad is. Daar was hij erg in geïnteresseerd. Ook vertelde ik over EM2, dat ik een podium heb, en dat hij zeker naar de stad zou moeten komen als er een tour zou volgen. Daarna heb ik contact met hem gehouden, maar al snel kwam de coronacrisis, en toen verwaterde dit. Vijf maanden geleden werd ik ineens gebeld door zijn agent. Ze zochten naar een locatie voor een optreden, en of EM2 ook beschikbaar was. Uiteindelijk bleek EM2 geen haalbare kaart, omdat er hele specifieke eisen werden gesteld. Er werd uitgeweken naar De Oosterpoort, wat natuurlijk ook helemaal geweldig is. Dat is een zaal waar 1.800 mensen in kunnen. Dus ja, ik ben heel blij. En ondanks dat de kaartverkoop nog niet gestart is, ga ik zeker proberen om er op 6 mei bij te zijn.”

‘Mala Vida’

De optredens in de Oosterpoort vinden plaats als Manu Chao Accoustico, waarbij Manu Chao begeleid wordt door de gitarist Lucky Salvadori en percussionist Miguel Rumbao. Chao zijn muzikale carrière begon in de jaren tachtig als zanger van de alternatieve rockband Mano Negra. Hun muziek werd als grensverleggend omschreven, mede vanwege de mix van diverse muziekstijlen en energieke liveoptredens. Liedjes als ‘King Kong Five’ en ‘Mala Vida’ groeiden uit tot wereldhits.

Nieuwe liedjes

Na het uiteenvallen van Mano Negra begon Manu Chao een solocarrière, dat hem eind jaren negentig grote successen bracht. Vorig jaar maakte de artiest ook een tour, door India en Nepal, waarbij dit vooral in het teken stond van de muziek op het album ‘Sibérie m’était contée’ uit 2004. Tijdens de tour van komend voorjaar zal er muziek te horen zijn uit het rijke oeuvre van Mano Chao. Ook zal hij een aantal nieuwe liedjes ten gehore gaan brengen van een album dat eind dit jaar gaat verschijnen.

Manu Chao met ‘Me Gutas Tú’: