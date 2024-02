Man voor de achtste keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, bromfiets in beslaggenomen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Agenten hebben zaterdag in de wijk Paddepoel een bromfiets in beslaggenomen. De bestuurder werd voor de achtste keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Dat meldt de politie op sociale media.

“Deze twintig jarige man reed op een bromfiets die niet van hem was”, vertelt de politie. “De passagier was echter op de hoogte dat de bestuurder geen rijbewijs had. Daarnaast bleek bij de controle er van alles mis te zijn met het voertuig. Zo bleek er een WOK-status op het voertuig te zitten. Deze WOK, Wachten Op Keuring, was erop geplaatst, omdat tijdens een eerdere controle was gebleken dat het voertuig veel sneller kon rijden dan wettelijk is toegestaan. Tijdens de controle zaterdag bleek dat dit nog niet hersteld was.”

Alles bij elkaar opgeteld leidde tot de inbeslagname van de bromfiets. “De Verkeersofficier zal zich gaan buigen over de hoogte van de straf en wat er met de bromfiets moet gaan gebeuren.” De politie laat verder weten dat je als eigenaar van een motorvoertuig strafbaar bent als je een voertuig beschikbaar stelt aan iemand die geen rijbewijs heeft.