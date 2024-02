Mamio wint spektakelstuk; schotloosheid kost Gorecht weer punten

Mamio-Aduard 2000 was een voetbalfeest in kou en regen (Foto Martijn Minnema)

Een inhaalweekend betekende voor veel stadsclubs een vrij weekend. Mamio en Gorecht kwamen wel in actie, voor de competitie. Oranje Nassau en PKC’83 spelen om 17.00 voor de beker (daarover later meer op deze site). Mamio boekte zijn tweede seizoenszege en een nederlaag voor Gorecht betekend dat het voorlopig afhaakt in de titelstrijd in de tweede klasse

Tweede klasser Gorecht moest vanmiddag op bezoek bij Drenthina winnen om het verschil met koploper Noordscheschut terug te brengen tot vijf punten. Dat lukte niet, door een late treffer verloor Gorecht met 1-0. Gorecht speelde in 2024 tot nu toe vijf officiële wedstrijden, daarin kwam het tot slechts één treffer. In vier competitiewedstrijden werden tien punten verspeeld en daardoor is Gorecht van medekoploper verworden tot middenmoter. Gorecht werd vanmiddag op de ranglijst ingehaald door opponent Drenthina en staat nu zevende op acht punten van de koploper.

Derde klasser Mamio won dit seizoen pas één keer en staat troosteloos onderaan. Vanmiddag scheen de zon op de Parrel weer een beetje voor Mamio (hetgeen 100% figuurlijk genomen mag worden gezien de weersomstandigheden), in een spektakelstuk werd middenmoter Aduard 2000 met 4-3 verslagen. Het was een verdiende zege voor Mamio. Vooral het laatste kwart van de wedstrijd maakte de gang naar Mamio-Aduard 2000 zeer de moeite waard, al was het ook daarvoor al een zeer amusante wedstrijd.

Mamio deed niks voor Aduard 2000 onder en kwam na tien minuten op 1-0. Clinton Abumiawe speelde bij een Mamio counter Sven van Loon aan die alleen op de Aduard 2000 keeper af kon en de 1-0 binnen schoof. De vreugde was vijf minuten later alweer voorbij. Rick Kazemier tikte van dichtbij de 1-1 binnen. In een gelijkopgaande eerste helft waren er kansen over en weer, met kort voor rust een hele grote voor de gasten. Maar Mamio keeper Mohammed Bakkat behoedde zijn club in een één tegen één voor de 1-2.



Het grootste pijnpunt voor Mamio lag vanmiddag rechts achterin waar veel ruimte lag voor Aduard 2000 en waar niet erg sterk verdedigd werd. Dat leverde elf minuten na rust de 1-2 op. Leon Smits kreeg een zee van ruimte en schoot de bal fraai diagonaal langs Bakkat, 1-2. Mamio deed goed mee maar speelde zijn mogelijkheden ofwel niet goed uit ofwel liet de ontstane goede kansen liggen. Aan de andere kant kreeg ook Aduard zijn mogelijkheden, want defensief had Mamio de nodige problemen.

Gaandeweg de tweede helft kreeg Mamio de overhand en de 2-2 van Quint Breitkreuz in de 73′ minuut was bepaald niet onverdiend te noemen. Het waren minuten waarin opeens van alles gebeurde. In de 75′ minuut had Aduard 2000 pech toen een vrije trap op de kruising uiteen spatte, een minuut later mazzelde Mamio nogmaals. Een hoekschop werd door de keeper van Aduard 2000 in eigen doel gewerkt, 3-2 voor Mamio.

Weer vier minuten later stond het alweer gelijk, wederom een zee van ruimte in het rechterblok bij Mamio, Bakkat redde in eerste instantie nog, maar de rebound werd door Yvar van Oosten binnen geschoten, 3-3.

Beide clubs gingen nog vol voor de winnende, uiteindelijk was het Mamio wat kreeg wat het verdiende. Twee minuten in blessuretijd zorgde Lukas Lovac dat er een juichtoon daverde langs de velden, hij schoot Mamio naar 4-3.

In de resterende tijd was Sven van Loon nog dichtbij de 5-3 maar hij schoot uit riante positie naast. Zo eindigde het in 4-3 waar ook 9-7 prima mogelijk was geweest. Mamio staat nog steeds laatste, om rechtstreekse degradatie te ontlopen moet zeven punten goed gemaakt worden op HFC’15. En met HFC’15 hebben we de volgende opponent van Mamio te pakken. Zaterdag is het Mamio-HFC’15, laatste kans voor Mamio in een must win wedstrijd op de Parrel.