Maarten zit uren vast op de Brennerpas: “Ik heb mijn hart wel even vast moeten houden”

Maarten Roorda is weer terug in de stad. Vrijdag leek Groningen verder weg dan ooit toen Roorda in zijn auto vast kwam te zitten in de sneeuw op de Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk.

Hoi Maarten! Wat is er gisteren precies gebeurd?

“Ik ben twee weken op vakantie geweest in Italië. Met ons vieren hebben we hele mooie dagen gehad in onder andere Umbrië, Collemancio en Verona. We hebben prachtig mooi weer gehad, waarbij het soms echt even ervoer als voorjaar. Gisteren stond de terugreis gepland. In de ochtend regende het in Verona. We wilden via de Brennerpas naar Duitsland rijden. Maar hoe hoger we kwamen, hoe meer sneeuw er kwam. Uiteindelijk kwamen we op de Brennerpas helemaal vast te staan. En toen hield ik mijn hart wel even vast.”

Oei!

“Ik zal je eerlijk zeggen dat de hele situatie voor ons ook als een verrassing kwam. Tjah, noem het naïef. Maar na twee weken mooi weer verwacht je dit niet. De informatievoorziening in Italië was ook slecht. We waren om 10.00 uur vertrokken uit Verona, en om 12.00 uur kwamen we in de file te staan. Rond 16.30 uur werden we benaderd door een agent die ons sommeerde om om te keren en om terug te gaan. Dat is ons geluk geweest. We stonden niet op de plek die je de afgelopen dag in de beelden op televisie zag. We hebben ook geen hulp gehad van het Rode Kruis. Wij konden gelukkig nog weg komen. Maar ja. Dan is het half vijf, en dan denk je, wat nu?”

Want jullie hele reisschema was nu natuurlijk flink vertraagd …

“De bedoeling was om de avond en nacht door te brengen in Bamberg, in Beieren in Duitsland. Daar hadden we een hotel geboekt. Maar toen we om 16.30 uur nog op de Brennerpas stonden wist ik al dat we dat niet gingen halen. Maar ondertussen ben je ook niet op zo’n situatie voorbereidt: je hebt wel wat eten en drinken bij je, maar niet super veel. Op een gegeven moment krijg je dan de opdracht om om te keren, en dan word je aan je lot overgelaten. Wat nu?”

Hoe is het afgelopen?

“Ik heb het voordeel dat ik wel een beetje bekend ben in het gebied. We zijn daarom richting de Reschenpas gereden om via die route in Duitsland te komen. We wisten niet hoe de situatie daar was, maar je probeert iets. En die route was goed te doen. En dan sta je op een gegeven moment voor de keuze: wat nu? We waren met drie volwassenen en één kind in de auto. Er is toen besloten om door te rijden naar Groningen. Dus ondanks deze hele toestand, arriveerden we wel veel eerder dan we van tevoren gepland hadden. Dat komt omdat we de nacht hebben overgeslagen. Maar ik ben nu wel flink kapot hoor, haha. Ik heb vanmiddag ook even geslapen.”

Je klinkt ook opgelucht …

“Ja, dat klopt wel. Morgen, op zondag, hebben we een feestje. Het is dan precies vijftig jaar geleden dat mijn ouders verkering hebben gekregen. Het ging op de Brennerpas toch even door me heen dat ik daar misschien wel niet bij kon zijn. Dat had ik heel jammer gevonden. Maar gelukkig is het goed afgelopen.”

In deze periode reizen veel mensen voor wintersport naar de Alpenlanden. Heb je voor hen tips?

“Nou ja, die tips gelden ook voor mezelf. Het is gewoon belangrijk dat je de situatie goed in de gaten houdt. Dat je niet vanuit naïviteit handelt, maar dat je goed voorbereid op reis gaat. Dat je het nieuws en de weersvoorspellingen goed in de gaten houdt. En dat betekent ook dat je genoeg eten en drinken bij je hebt, en wellicht ook wat warme dekens voor het geval je toch helemaal vast komt te staan op een snelweg.”