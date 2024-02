“Maandag veel bewolking, komende dagen rustig en meer zon”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen krijgen we wat vaker de zon te zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan in het tweede deel van de week de kans op een bui weer toenemen wanneer regenstoringen vanaf de Atlantische Oceaan dichterbij komen.

“Maandag blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Er is eerst veel bewolking, maar later op de dag klaart het zo nu en dan op. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 3 tot 5, wordt het 7 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de wind af en klaart het op. De minimumtemperatuur komt net onder het vriespunt te liggen. Op dinsdag is het onder een ruggetje van hogedruk rustig en droog weer. Er trekken wolkenvelden over, maar zo nu en dan schijnt de zon. De maximumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. In de nacht eerst opklaringen en minima dalend tot rond het vriespunt, later een oplopende temperatuur als de bewolking vanaf de Noordzee toeneemt.”

“Ook woensdag is het rustig en droog. Er is veel bewolking met af en toe een opklaring en met 8 tot 10 graden wordt het wat milder. Donderdag kan een groot deel van de dag droog blijven, maar regenstoringen vanaf de oceaan komen dichterbij. Op vrijdag neemt de kans op een bui dan ook toe en beide dagen wordt het een graad of 10. Tijdens het weekend is er af en toe of zelfs regelmatig zon en slechts een kleine kans op een bui. Het is vrij rustig weer en het wordt 12 tot 14 graden. De nachten zijn frisjes met minima dichtbij het vriespunt.”