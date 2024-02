‘Maandag grijs, komende dagen veel bewolking en buien’

Foto: Joris van Tweel

De scholen zijn deze week gesloten vanwege de voorjaarsvakantie, maar qua weer lijkt het meer op herfst. De komende dagen overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen.

Maandag begint de dag met bewolking. De rest van de dag blijft het ook grijs, waarbij er in de middag kans is op een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 9 graden. In de nacht van maandag op dinsdag blijft de bewolking overheersen en komt de minimumtemperatuur rond de 5 graden te liggen. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt, en in de avond is er kans op een bui. Het wordt 9 of 10 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig.

Op woensdag is het ook grijs. In de tweede helft van de middag neemt de kans op een bui toe, waarbij het in de avond even flink door kan regenen. Het wordt 10 graden.