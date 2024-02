“Maandag flinke opklaringen, in de tweede helft van de week kans op veel neerslag en een vlok sneeuw”

De komende dagen is er een klein buitje mogelijk. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt ons land in de tweede helft op de grens te liggen van koude en zachte lucht, waarbij er dan flink wat neerslag kan gaan vallen.

“Maandag zijn er flinke opklaringen afgewisseld door enkele stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “het blijft vrijwel overal droog, en met 11 graden als maximumtemperatuur is het behoorlijk zacht. Er waait een vrij krachtige, en in het Waddengebied, harde wind uit het zuidwesten tot westen, windkracht 5 tot 7. Dinsdag zijn er in de ochtend enkele opklaringen met hier en daar een licht buitje. In de middag wordt de bewolking dikker en later gaat het flink regenen. Het blijft flink waaien bij een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Langs de Wadden waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8.”

Woensdag en donderdag

“Woensdag is het weer droog en is er geregeld zon maar is het met 5 of 6 graden als maximumtemperatuur wel flink kouder. In de nacht van woensdag op donderdag minima rond het vriespunt. Op woensdag zien we dat koudere lucht ten noorden van ons land terrein aan het winnen is. De grens tussen koud en zacht blijft daarna boven ons liggen. Deze machtsstrijd staat garant voor flink wat neerslag. Donderdag wordt het vooral in de middag flink nat met veel regen en misschien aanvankelijk zelfs een vlok smeltende sneeuw. Met 3 graden als maximumtemperatuur bevinden we ons dan in de koude lucht. De verschillen in ons land zijn groot want in Zuid-Limburg kan het bijna 15 graden worden.”

Vrijdag

“Met dit scherpe grensgebied tussen zachte en koude lucht heeft een kleine verschuiving grote gevolgen voor de temperatuur. Dat zou dus ook bij ons nog wat kunnen schuiven. In de nacht zou koudere lucht zelfs wat terrein kunnen winnen en mogelijk zo koud worden dat er wat natte sneeuw valt bij 1 tot 3 graden. Vrijdag zijn er wederom perioden met regen en lijkt de zachte lucht terrein te winnen, maar een slag om de arm is gewenst. De sneeuwvalgrens met temperaturen van dichtbij nul en de dubbele cijfers met warme regen liggen beide zeer dicht in de buurt van ons gebied. De winnaar van deze felle strijd is niet op voorhand met grote zekerheid aan te wijzen al ligt zachte lucht wat op voorsprong.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.