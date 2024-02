Lycurgus verliest in eigen huis van Orion

Nova Tech Lycurgus is de wedstrijden in de kampioensgroep begonnen met een nederlaag tegen Active Living Orion. De Doetinchemmer waren te sterk voor de Groninger volleyballers: 2-3.

De verschillen tussen koploper Orion en de nummer 4 Lycurgus waren klein in deze wedstrijd. De eerste set was gelijk al zeer spannend en eindigde bij 25-27. De tweede en derde set gingen naar de thuisploeg met respectievelijk 25-22 en 26-24. In de vierde set was Orion lang de bovenliggende ploeg, maar Lycurgus had kansen om de set en dus de wedstrijd te winnen. Toch werd de set verloren met 25-27. In de beslissende vijfde set liepen de gasten al snel uit, en Lycurgus was niet bij machte om de rollen om te draaien. De set eindigde bij 10-15.

Lycurgus blijft na deze eerste wedstrijd op de vierde en laatste plaats staan en heeft 1 punt. Orion begon met 3 bonuspunten en blijft bovenaan staan met 5 punten.