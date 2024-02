Lycurgus verliest in eigen huis van Dynamo

Nova Tech Lycurgus heeft de laatste wedstrijd van de reguliere competitie verloren. Woensdagavond werd het in eigen huis 2-3 tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

De setstanden waren 26-24, 25-21, 23-25, 21-25 en 13-15.

De Groninger volleyballers eindigen op de vierde plek en vervolgen de competitie in de kampioenspoule. De eerste wedstrijd daarvan is op zondagmiddag 18 februari. Dan speelt de ploeg van coach Arjan Taaij in eigen huis tegen Active Living Orion uit Doetinchem. Maar eerst speelt Lycurgus dit weekend nog in de halve finale om de beker tegen Orion, met komende zaterdag een thuiswedstrijd en zondag de returnwedstrijd.