Lycurgus onderuit tegen Dynamo

Nova Tech Lycurgus heeft zaterdagavond ook zijn tweede wedstrijd in de kampioensgroep verloren. In Apeldoorn waren de Groninger volleyballers niet opgewassen tegen Draisma Dynamo: 3-0.

In de eerste twee sets waren beide ploegen lang aan elkaar gewaagd, maar toch liep de thuisploeg daarna uit. De sets eindigden in 25-19. In de derde set was het langer spannend, en bij 22-22 was het gelijk. Dynamo pakte vervolgens het tweede matchpunt: 25-23.

Door dit tweede verlies blijft Lycurgus onderaan staan in de kampioensgroep met 1 punt en wordt het voor de ploeg lastig om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale van het landskampioenschap.