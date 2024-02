LIVE: Feyenoord komt op gelijke hoogte tegen FC Groningen

De halve finale van de KNVB-beker! FC Groningen is slechts één overwinning verwijderd van een finale. Maar dan moet het wel winnen op bezoek bij landskampioen Feyenoord. Volg het duel vanaf 20.00 uur via dit liveblog.

Stand: 1-1

62′ Doelpunt Feyenoord.. David Hancko kan vrij binnenschieten bij de tweede paal.

56′ Stengs in de korte hoek…. zijnet.

53′ Johan Hove! De Noor is belangrijk met een keurige tackle in het eigen strafschopgebied. Hij voorkomt een enorme kans voor Ueda.

49′ Feyenoord maakt de dienst uit. Het wordt nog 41 minuten billen knijpen voor de Groningen-supporters..

47′ JURJUS! Wat een waanzinnige redding op een schot van Ivanusec.

46′ De tweede helft is begonnen! FC Groningen is slechts 45 minuten verwijderd van de bekerfinale…

Het is rust en FC Groningen leidt in De Kuip! De Feyenoord-spelers worden getrakteerd op een fluitsignaal.

44′ Bijna rust.. Feyenoord is heel gevaarlijk.

37′ Gele kaart voor Bacuna.

31′ HIJ ZIT ER IN, HIJ ZIT ER IN! Laros Duarte! De middenvelder haalt uit en de bal gaat via een Rotterdams been in het netje. 0-1!

26′ Jurjus! De doelman redt goed op een inzet van Ueda, die oog in oog stond met de Groninger sluitpost.

25′ FC Groningen laat zich zeker niet afbluffen door de Rotterdammers en weet ook zelf tot kansen te komen. De ploegen houden elkaar in evenwicht.

12’ OP DE PAAL! Oh.. Duarte bijna met de 0-1…!



10’ Na een goede aanval schiet Feyenoord-aanvaller Stengs hard over.

4’ Goede counter van de FC! Schreuders schiet voorlangs.

1’ Er is afgetrapt! Over negentig of over honderdtwintig minuten weten wij of FC Groningen clubgeschiedenis heeft geschreven.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, Lopez; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Ueda, Paixao

Opstelling FC Groningen: Jurjus, Bacuna, Rente, Peersman, Maatta; Schreuders, Hove, Duarte, Valente; Van Bergen, Postema