LIVE | FC Groningen neemt het op tegen FC Eindhoven

Goedemiddag! Op deze regenachtige zondagmiddag neemt FC Groningen het in Eindhoven op tegen de huidige nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven zou geschiedenis schrijven mochten ze vandaag tegen de Groningers weten te winnen. Slechts één keer eerder eindigde deze wedstrijd in een winst voor de Eindhovenaren.

FC Groningen verschijnt met een bijna volledig fitte ploeg aan de aftrap in het Jan Louwers stadion. Alleen Johan Hove, die vorige week nog scoorde tegen Top Oss, en Noam Emeran moesten achterblijven in het hoge noorden vanwege blessures.

20′ Luciano Valente maakt 1-0! Postema is lang in balbezit voor de goal van FC Eindhoven. De aanvaller wacht en wacht, maar geeft de bal uiteindelijk mee aan Luciano Valente. De nummer-40 schiet de Trots van het Noorden met een laag balletje in de onderhoek op 1-0 voorsprong.

17′ Weer een kans voor Prins. FC Eindhoven verliest onhandig de bal rondom het eigen strafschopgebied. Wederom beland de bal in de voeten van Prins, maar de linksback schiet naast.

15′ Het eerste schot op doel van FC Eindhoven gaat ruim over het doel van Hidde Jurjus. Het is de eerste keer dat Eindhoven gevaarlijk is.

11′ De vrije trap van Laros Duarte vliegt voor het doel langs. Er is niemand in het groen-wit die zijn hoofd nog tegen de bal kan plaatsen.

5′ Wouter Prins schiet naast. FC Groningen blijft drukzetten waardoor de ploeg wederom de bal weet te veroveren. Prins komt in de gelegenheid om te schieten, maar zijn schot beland net naast het doel.

3′ Eerste kans voor Romano Postema. Door drukzetten van Laros Duarte leidt FC Eindhoven balbezit. De bal komt voor de voeten van Postema. De aanvaller kan niet echt kracht achter zijn schot krijgen. Keeper Brondeel stopt.

1′ We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Leandro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Wouter Prins; Jorg Schreuders, Joey Pelupessy, Laros Duarte, Luciano Valente; Romano Postema, Thom van Bergen.

Opstelling FC Eindhoven: Jorn Brondeel, Justin Ogenia, Mawouna Amevor, Dyon Dorenbosch, Jasper Dahlhaus, August Priske, Ozan Kokcu, Luuk Wouters, Farouq Limouri, Evan Rottier, Achraf El Bouchataoui.