LIVE | FC Groningen neemt het in de Euroborg op tegen Helmond Sport: 0-0

Het is vrijdagavond en dat betekent dat het weer tijd is voor actie in de Keuken Kampioen Divisie. Vanavond neemt FC Groningen het in de Euroborg op tegen Helmond Sport.

De Groningers zijn, met een wedstrijd minder gespeeld, nog slechts zes punten verwijderd van de huidige nummer twee: Roda JC. Deze concurrent speelt op dit moment tegen de koploper van de KKD: Willem II. Bij winst Het kan dus een belangrijke avond worden voor de Trots van het Noorden.

56′ De Euroborg bedankt Hidde Jurjus! Na een counter van Helmond weet de keeper tweemaal te voorkomen dat de FC op achterstand komt.

54′ FC Groningen dringt aan. Dit keer via Laros Duarte. De middenvelder geeft de bal laag voor. Zowel Postema als Thom van Bergen kunnen niet tot een schot komen.

52′ Leondro Bacuna kopt over. Määtä slingert de bal vanaf de zijlijn voor het doel. Bacuna torent boven de verdedigers van Helmond Sport uit. De aanvoerder kan de bal net niet genoeg naar beneden koppen.

51′ Luciano Valente weet de bal bij Postema te krijgen. De aanvaller is in het strafschopgebied omringt door verdedigers. Al vallend schiet hij de bal naast het doel.

46′ De tweede helft begint.

45 + 3′ Het is rust.

45′ Helmond Sport schiet op de paal.

40′ Rente probeert het van afstand. Het schot van de verdediger belandt naast het doel. De FC blijft de dominantere partij, maar weet nog niet te scoren.

34′ Isak Määtä gaat onderuit in de zestienmeter. Scheidsrechter Vereijken ziet er geen penalty in. Wel volgt er een corner, maar deze wordt door Marco Rente richting de tribune geschoten.

19′ Postema schiet de bal in het zijnet! De FC dringt aan bij Helmond Sport, maar echt grote kansen blijven uit.

15′ FC Groningen is voor het eerst gevaarlijk in het strafschopgebied van Helmond Sport. Thom van Bergen weet de bal voor het doel te tikken, maar Romano Postema is inmiddels al een metertje verder gelopen. De bal wordt weggewerkt.

1′ Helmond Sport trapt af. We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Leondro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Isak Määtä; Jorg Schreuders, Joey Pelupessy, Laros Duarte, Luciano Valente; Thom van Bergen, Romano Postema.

Opstelling Top Oss: Wouter van der Steen, Bram van Vlerken, Flor van den Eynden, Pius Krätschmer, Michel Ludwig, Martijn Kaars, Alvaro Marin, Giannis Fivos Botos, Joeri Schroijen, Lucas Vankerkhoven, Mees Krekels

Scheidsrechter: Robin Vereijken