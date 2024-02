Lieselot Van Damme nieuwe directeur Kunstpunt Groningen

Lieselot Van Damme - Foto: Siese Veenstra

Lieselot Van Damme begint op 15 april met haar nieuwe functie directeur-bestuurder van Kunstpunt Groningen.

Van Damme volgt Paula Lambeck op, die op 1 december vertrok naar het COA voor een baan als regiomanager De directeursfunctie wordt sindsdien tijdelijk waargenomen door Arno van Roosmalen.

Volgens de Raad van Toezicht van Kunstpunt, die Van Damme aanstelde, vormen verbinding en talentontwikkeling de rode draad in de carrière van de nieuwe directeur. Van Damme was artistiek directeur bij kunstinitiatief VHDG en gaf les aan NHL Stenden en Academie Minerva waar ze zich richtte op professionaliteitsbevordering van kunstenaars. Als zzp’er hield ze zich onder andere bezig met de ontwikkeling van kunst in de publieke ruimte. In Groningen was ze recent betrokken bij het kunstwerk dat Layla May Arthur in de wijk Selwerd maakte. Sinds 2020 is Lieselot strategisch verbinder cultuur bij de provincie Fryslân.

“Ik heb zin om aan de slag te gaan bij Kunstpunt”, vertelt Van Damme over haar nieuwe baan. “In de komende periode zet ik in op een sterke verbinding met de sector. Ik wil horen wat er leeft bij kunstenaars, publiek, partners, gemeenten en provincie, en kijken waar Kunstpunt kan ondersteunen. Daarnaast ga ik aan de slag met de invulling van de rol van Kunstpunt als cultuurpijler beeldende kunst.”