Lewenborg wint van VV Groningen, Groen Geel nipt langs The Knickerbockers

Foto Martijn Minnema. Groen Geel - The Knickerbockers.

In de tweede klasse I van het zaterdagvoetbal won FC Lewenborg de derby bij VV Groningen. Een klasse lager versloeg Lycurgus stadgenoot Helpman en won Groen Geel de beladen derby van The Knickerbockers.

2I

Het kelderduel tussen VV Groningen en FC Lewenborg werd met duidelijke cijfers door de bezoekers gewonnen: 5-1. Tom Katgert was de grote man bij Lewenborg met drie treffers. Brian de Witt en Daan Metus maakten de andere doelpunten voor Lewenborg. Davy Wilkens scoorde voor VVG.

FC Lewenborg blijft twaalfde met 13 punten uit 14 wedstrijden. VVG is dertiende en voorlaatste met 7 uit 14. De wedstrijd Drenthina – Gorecht werd afgelast.

3C

In 3C stonden er twee derby’s op het programma. Lycurgus verraste Helpman door op West End met 3-1 te winnen. Rutger van der Laan, Dylan van der Spoel en Rindert Ykema zetten Lycurgus op een 3-0 voorsprong. Tim van Dorp maakte er nog 3-1 van. Helpman lijkt het na het winnen van de eerste periode helemaal kwijt te zijn en zakte naar de derde plek. Lycurgus steeg naar de tiende plaats.

Groen Geel is nu tweede. Op sportpark Corpus den Hoorn werd The Knickerbockers met 1-0 geklopt. Groen Geel benaderde koploper Loppersum tot op twee punten. Bovendien is Groen Geel door het puntverlies van Zuidlaren de koploper geworden in de tweede periode.

Loppersum liet tegen Be Quick 1887 (zaterdag) twee punten liggen: 0-0. Er waren niet veel mogelijkheden in deze wedstrijd. Be Quick had een veldoverwicht, maar wist nauwelijks een kans te creëren. Loppersum kreeg één goede mogelijkheid die om zeep werd geholpen. Be Quick is elfde.

HFC’15 staat in punten gelijk met Be Quick, maar een plek lager. Ook HFC speelde gelijk. Het werd tegen Zuidlaren 1-1. Erben Koopmans scoorde voor HFC’15.

Hekkensluiter Mamio verloor in Winschoten met 2-0 van WVV.

4D & E

In 4D boekte VVK een belangrijke zege onderin op Westerkwartier: 2-1. Tim van der Molen en Thomas Dijk scoorden voor VVK, dat daardoor naar de negende plek steeg.

In 4E bleef Omlandia in Ten Boer steken op een 1-1 gelijkspel tegen DVC Appingedam. Remco Bolhuis scoorde voor Omlandia, dat middenmoter is.

5E

In 5E blijft Haren op titelkoers. In eigen huis werd Gruno met 2-0 verslagen. Jarno Boer en Jurrian Berends scoorden. Haren heeft drie punten voorsprong op BSVV en heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Glimmen haakte af in de titelstrijd door in Garmerwolde met 3-2 te verliezen van laagvlieger GEO.

Onderin deed Oosterparkers de laatste plaats over aan Asser Boys. Oosterparkers won met 3-2 bij Harkstede.