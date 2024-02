Lente staat voor de deur: “Nestkastjes en insectenhotels timmeren bij Het Groninger Landschap”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De handen kunnen deze week uit de mouwen worden gestoken bij Het Groninger Landschap. Komende woensdag kunnen kinderen in bezoekerscentrum Reitdiep aan de slag met het in elkaar zetten van nestkastjes en insectenhotels.

“Door nestkastjes en insectenhotels in onze tuinen te plaatsen kunnen we vogels en insecten een handje helpen”, vertelt de natuurorganisatie. “Wanneer je woensdag bij ons langs komt kun je aan de balie voor 7,50 euro een nestkastje reserveren, die je vervolgens in elkaar kunt zetten. De insectenhotels zijn gratis. Na het in elkaar timmeren en knutselen kun je de kastjes en hotels thuis ophangen.”

Bosuil

Dat de lente voor de deur staat dat weten ze ook bij de Vogelbescherming. Over twee weken begint het evenement ‘Beleef de Lente‘. Via webcams kan er vanaf dan meegekeken worden in de nestkasten van bijvoorbeeld de merel, steen- en kerkuil, zeearend en scholekster. De bosuil heeft daar niet op gewacht. Afgelopen weekend werd het eerste ei van deze lente gelegd. Heel verwonderlijk is dat niet omdat door de warme temperaturen van afgelopen week, donderdag werd het plaatselijk 18 graden, vogels denken dat het volop lente is.

Zaadbommen

Nestkasten kunnen vogels flink helpen in het voorjaar. Ze bieden de dieren een veilige plek om te nestelen, maar ze kunnen er ook in slapen. Daarnaast is een nestkast leuk omdat het flink wat bedrijvigheid met zich mee brengt. Het Groninger Landschap: “Behalve nestkasten en insectenhotels is er woensdag ook de mogelijkheid om zaadbommetjes te maken van klei en bloemenzaad. Met deze zaadbommetjes help je de wilde bijen enorm.”

De activiteiten beginnen woensdag om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kun je doen via deze website.