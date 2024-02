Lefier heeft vorig jaar 3.000 woningen voorzien van zonnepanelen

Woningcorporatie Lefier heeft in 2023 ongeveer 3.000 sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Dit jaar verwacht de corporatie nog eens 3.000 woningen van een zonnestroominstallatie te voorzien.

“De energierekening is nog altijd hoog en veel van onze huurders zijn blij daarop te kunnen besparen met zonnepanelen op het dak”, laat Lefier-manager Emma Mijic weten. “Sommige huurders vragen ons zelf om zo’n installatie, in andere gevallen bieden we het aan als we onderhoud aan de woning uitvoeren. Alleen dankzij zorgvuldige planning en een betrouwbare partner hebben we dit ongelofelijke aantal kunnen halen in 2023, een ervaring die we meenemen naar 2024 waarin we onverminderd doorgaan met het plaatsen van zonnestroominstallaties.”

De zonnepanelen worden zoveel mogelijk per huizenblok, straat of zelfs gebundeld, waardoor er snel en efficiënt gewerkt kan worden. Huurders mogen zelf bepalen of ze wel of geen zonnepanelen willen. Bij het plaatsen van de panelen werkt Lefier samen met Ecorus. “We zijn enorm trots op onze samenwerking en het recordaantal zonnepanelen dat we samen met Lefier hebben geplaatst”, vertelt Ecorus-directeur Sander van der Laan. “Drieduizend woningen voorzien van zonnepanelen in één jaar is een geweldige prestatie. Met deze mijlpaal hebben we heel veel huurders kunnen helpen met een financieel voordeel.”

Lefier is behalve in de gemeente Groningen ook actief in Midden-Groningen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Emmen.