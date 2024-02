Le Petit Théâtre organiseert Valentijnsconcert op nieuwe stek: “Ik ben zo blij met deze plek”

Le Petit Théâtre is blij met de nieuwe plek die het heeft bemachtigd in CAFÉ, het museumcafé in het Groninger Museum. Sharon Doelwijt vertelt dat er komende week, op Valentijnsdag, een bijzonder Valentijnsconcert gepland staat.

Hoi Sharon! Vorig jaar stopte Le Petit Théâtre noodgedwongen op het CiBoGa-terrein. Hoe gaat het nu met je?

“Met mij gaat het op zich wel goed. Echter is het boek van mijn theater op het CiBoGa-terrein nog niet gesloten. Er moeten nog altijd dingen administratief worden afgehandeld. Ondanks dat de hele situatie vervelend is, ben ik echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik heb afgelopen herfst een tijdlang concerten gegeven in De Machinefabriek. Tegenwoordig zit ik in CAFÉ. Dat is het museumcafé in het Groninger Museum.”

Le Petit Théâtre kennen we als jazzpodium. Vanwege de inflatie en de coronacrisis, moest je de deuren op het CiBoGa-terrein noodgedwongen sluiten. Wat je nu doet is onder de naam van Le Petit Théâtre concertavonden organiseren hè?

“Klopt. Met Le Petit Théâtre heb ik een naam opgebouwd. De naam wordt geassocieerd met jazz, en dat geluid wil ik laten blijven horen. Op elke eerste zaterdag van de maand organiseren we nu een concert. Vorige week zaterdag vond de eerste plaats op de nieuwe locatie in het gebouw van het Groninger Museum, en ik ben er echt super blij mee. Bij deze optredens is het de bedoeling om artiesten en jazzmuzikanten van over de hele wereld uit te nodigen, zodat ze hun verhaal kunnen delen waarom ze zo gepassioneerd zijn door de jazz. En ik ben zelf ook actief onder mijn artiestennaam Shjazz, waarbij Shjazz Records mijn label is. De eerste avond verliep heel succesvol. Er waren veel bezoekers, en het is zo’n mooie plek hè? In CAFÉ heb je een prachtig uitzicht, en de locatie is heel goed bereikbaar voor mensen die bijvoorbeeld met de bus en trein naar het Hoofdstation komen.”

Komende woensdag is het Valentijnsdag, en dat is reden om een extra concert te geven …

“Ik denk dat deze wereld wel wat extra liefde kan gebruiken. Tijdens de avond gaan we een reis rond de wereld maken. Er worden verhalen verteld, en er wordt muziek gemaakt. Ik heb voor deze avond Danny Kegel uitgenodigd. Deze jazzmuzikant heeft tien jaar in de cel gezeten in Peru. In zijn leven is er een tijd geweest dat hij op zoek was naar zichzelf. Hij raakte gefrustreerd en heeft toen uit pure wanhoop een koffer aangenomen, die hij voor een dealer moest vervoeren naar Peru. Hij werd gesnapt, en moest vanwege drugssmokkel tien jaar de cel in. Zijn verhaal en zijn muziek zal woensdag te horen zijn.”

Dat betekent dat het ook een behoorlijk intense avond gaat worden?

“We kunnen allemaal wel wat liefde gebruiken, juist ook op momenten dat het even niet zo goed gaat. We leven in een wereld die behoorlijk materialistisch is aangelegd. Wat kan een gebrek aan liefde met je doen? Tijdens de avond kunnen we de wereldproblemen niet oplossen, maar kan ik het publiek wel een boodschap meegeven. Elke verandering begint bij jezelf. En om dat kracht bij te zetten zou het heel mooi zijn als mensen in hun mooiste kleding langs gaan komen. Het mag best wel een beetje over-the-top.”

De deuren van CAFÉ gaan woensdag om 20.00 uur open, waarna rond 20.45 uur het concert begint. Kaartjes zijn te reserveren op deze website.