Kwart van eerstejaarsstudenten schrijft zich uit voor studie: “RUG kan meer doen om uitval te voorkomen”

Een kwart van de eerstejaarsstudenten schrijft zich uit voor hun studie. Dat komt neer op zo’n 7000 studenten van de RUG. Volgens een onderzoeker kan de RUG meer doen om uitval te voorkomen.

Mandy van der Gaag is docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onder andere onderzoek naar uitval van studenten. “Het landelijke beeld is dat 25 procent van de eerstejaarsstudenten stopt binnen één jaar.” Exacte cijfers over uitval van studenten van de RUG zijn niet bekend.

Toch ziet van der Gaag dat de Rijksuniversiteit Groningen meer zou kunnen doen om uitval te voorkomen. “Er gebeuren heel veel goede dingen, maar er kan meer gebeuren om studieuitval te voorkomen. Als een student begint te twijfelen aan het volgen van een studie, dat je dan als docent kan doorverwijzen naar een programma dat hen verder helpt. Dit gebeurt nog niet vaak genoeg”.

Hier ziet de onderzoeker ook een rol weggelegd voor docenten. “Het zou goed zijn als docenten meer bewust zijn van signalen dat een student niet goed op zijn plek zit, zo kan je voorkomen dat een student thuis op de bank komt te zitten.”

Rond deze periode is de studieuitval extra hoog. Als een student zich uitschrijft voor 1 februari hoeft niet het volledige collegegeld betaald te worden.