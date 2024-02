Kredietbank rekent 3 procent per 1 april

Foto via Gemeente Groningen

De rente die de Groninger Kredietbank rekent voor een sociale lening, wordt verlaagd naar 3 procent.

De Groninger Kredietbank rekent voor een sociale lening op dit moment de hoogste rente in Nederland, namelijk 8 procent. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld wanneer een wasmachine stuk gaat en er niet genoeg geld is voor een nieuwe. Acht van de tien grootste gemeenten in Nederland verstrekken dergelijke leningen. Nijmegen is het goedkoopst, met slechts 2,4 procent rente. Alleen Eindhoven komt, met 7,2, bijna aan het Groningse percentage.

Toen uit onderzoek van de NOS bleek dat Groningen aan de top stond met haar rentepercentage liet wethouder Eelco Eikenaar weten dat hij het meteen ging uitzoeken. Dinsdag besloot het stadsbestuur dat het rentepercentage per 1 april 3 procent wordt.