Kozijnen maken in de dovenfabriek: ‘Je kunt hier werken met je oren dicht’

Wat 16 jaar geleden begonnen is als een droom, is uitgegroeid tot een solide constructiebedrijf voor hout en aluminium: De Verbinding. Deze timmerfabriek is speciaal aangepast zodat doven en slechthorenden er gemakkelijk en veilig kunnen werken.

De Verbinding is toeleverancier in de bouw en produceert prefab-dakkapellen, houtskeletbouw, houten kozijnen en aluminium schuifpuien. Van de 39 medewerkers zijn 20 doof of anderszins communicatief gehandicapt.

Communicatie

Eén van hen is Dennis Hilbrands. Hij werkt inmiddels al 15 jaar bij de dovenfabriek. Daarvoor werkte hij bij een ‘horend’ bedrijf, zoals ze dat hier noemen. “Dat was heel lastig”, vertelt de timmerman. “Er was veel communicatie waar ik niet aan mij kon doen.” Dennis wilde graag doorgroeien, maar dat was daar niet mogelijk.

Bij De Verbinding kan dat wel. “Hier word je heel makkelijk geaccepteerd”, licht Dennis toe. “Het is ideaal voor dove mensen om je te ontwikkelen en werk te vinden.

Werkgelegenheid is namelijk een dingetje voor doven en slechthorenden. “Andere bedrijven zien iemand die doof of slechthorend is. Ze denken dan dat ze veel moeten aanpassen op de werkvloer.” En die moeite willen niet alle werkgevers doen.

Minder gehoorbescherming

Er werken ook horende mensen bij De Verbinding. Eén van hen is Ro Mulder. Hij geeft een rondleiding over de werkvloer. “Kijk, niet alle werknemers dragen gehoorbescherming”, zegt hij terwijl hij naar enkele collega’s wijst. “Een voordeel hier is dat de helft van het personeel geen beschermende koptelefoon nodig heeft.”

Daarnaast is er nog iets anders handigs aan werken in een dovenfabriek. “We praten met elkaar in gebarentaal, dus als er iemand aan de andere kant van de fabriek staat, dan kun je prima met elkaar communiceren. Het komt niet voor dat je elkaar niet begrijpt door het lawaai, want je kijkt gewoon naar de gebaren.”

Aanpassingen

Alle nieuwe werknemers van De Verbinding krijgen een cursus gebarentaal. En dat is niet de enige maatregel die genomen is. “De heftruck heeft lasers in plaats van piepjes, waardoor je goed kunt zien dat je niet in dat vak moet lopen”, legt Ro uit.

“Daarnaast gebruiken we een stoplicht bij het openen en sluiten van de garagedeur. Zo wordt hij er niet uitgereden, dat is in het verleden wel eens gebeurd.” En de boor werkt ook wat anders. De gebruiker voelt tikjes of trillingen wanneer er diep genoeg geboord is, zo weet je wanneer het genoeg is.”

Als kers op de taart is er ook een tolk aanwezig. Die zorgt ervoor dat moeilijkere onderwerpen goed gecommuniceerd worden. “Of als werknemers hun ei kwijt willen, kunnen ze ook bij haar terecht.

Vestigingen

De fabriek, waar veel dove en slechthorende mensen werken, heeft inmiddels twee vestigingen in het noorden. De stichting waar de fabriek nu onder valt, heeft plannen om op andere plekken, waaronder Rotterdam, vestigingen te openen.