‘Korsakofschip’ zegeviert opnieuw op lustrumeditie Open Nederlandse Quiz Contest

Foto: ingezonden

Het team ‘Korsakofschip’ uit Utrecht heeft zaterdagavond de vijftiende editie van het Open Nederlandse Quiz Contest gewonnen. Dit team wist al vier keer eerder te winnen. De lustrumeditie vond plaats in de Martinikerk.

De Groningse quiz, die sinds 2011 steevast in de Martinikerk georganiseerd wordt, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement met landelijke bekendheid. De organisatie laat weten dat deelnemers uit het hele land naar Groningen komen om te strijden om de prijzen. “We hadden 123 teams en daarmee waren we volledig uitverkocht”, laat Lotte Meems namens de organisatie weten. “Er zijn Groningse teams, maar we zien ook heel duidelijk een landelijk bereik waarbij er deelnemers uit het hele land naar Groningen komen.”

“Negen spannende rondes”

De deuren van de Martinikerk gingen zaterdagavond om 18.00 uur open, waarna om 19.00 uur de strijd losbarstte. “We hadden negen spannende rondes waarbij er gestreden werd om de titel ‘Beste Quiz team van 2024’. De quizvragen gingen onder andere over kunst & cultuur, showbizz, nieuws en topografie. De hoofdprijs ging aan het einde van de avond naar het team ‘Korsakofschip’ uit Utrecht. Zij wisten al vier keer eerder beslag te leggen op de titel. Het team ontving vrijkaarten voor het Koninklijk Theater Carré, een handgemaakte bokaal en een aantal flessen champagne en drank. De tweede prijs ging naar ‘Cor Stontanus’ en de derde prijs werd gewonnen door ‘Langbeen en Bongo Bongo’.”

Volgend jaar

De individuele ‘Fifty-fifty-ronde’ werd gewonnen door Arthur van team ‘Lopend naar huis’. “Hij mag zich de slimste persoon van deze quizcontest noemen.” De organisatie laat weten dat er volgend jaar opnieuw een editie van het Open Nederlandse Quiz Contest gehouden gaat worden. Deelnemers zijn dan welkom op zaterdag 1 februari in de Martinikerk.