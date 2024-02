‘Komende dagen grijs met af en toe een buitje maar ook wat zon’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen voornamelijk grijs. Zo nu en dan valt er een buitje, en op sommige momenten laat de zon zich even zien.

Zondag begint de dag bewolkt. In de ochtend is een glimp van de zon mogelijk. In de tweede helft van de middag kan er een bui vallen. Bij een matige, en later op de dag stevige, wind uit een westelijke richting wordt het 10 of 11 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt droog. Het blijft bewolkt, waardoor de minimumtemperatuur uitkomt op zo’n 8 graden.

Maandag is er in de ochtend kans op wat zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 10 of 11 graden. Op dinsdag zijn de verschillen klein. De bewolking overheerst, waarbij in de middag de zon even tevoorschijn kan komen. In de tweede helft van de middag neemt de kans op een bui toe. Dan wordt het 10 graden.