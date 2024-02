KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt dinsdagavond voor zware windstoten. Voor de provincie Groningen geldt een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt sinds dinsdagmiddag 17.00 uur. “In de middag en in de avond komen in het noorden, midden en westen af en toe zware windstoten voor van ongeveer 75 kilometer per uur”, meldt het KNMI. “Aan zee is er kans op windstoten tot circa 90 kilometer per uur. De windstoten, die uit het westen tot zuidwesten komen, kunnen hinder opleveren voor het verkeer.”

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt de wind van het noorden uit af.