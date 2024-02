KNMI: donderdagavond en -nacht code geel

Foto: Casper Slotboom

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de storm Louis die donderdagavond en –nacht over Groningen trekt.

In de loop van de dag gaat het steeds harder waaien en tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Vanaf een uur of acht zijn er forse windstoten mogelijk; in het waddengebied met zo’n 100 tot 110 kilometer per uur. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden.

Code geel geldt tot 03.00 uur in de nacht. Het KNMI adviseert om losse voorwerpen die buiten staan vast te zetten of binnen te zetten. Na 03.00 uur neemt de loeiende Louis in kracht af.