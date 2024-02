Kleine controle op de Gele Loper levert drugsvangst en een verblijfsontzegging op

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten en medewerkers van Handhaving hebben woensdagavond in het gebied de Gele Loper een man aangehouden die in het bezit was van drugs. Dat meldt de politie op sociale media.

“We hebben vanavond een kleine controle gehouden. Tijdens de controle troffen wij een groepje aan”, schrijft Handhaving. “Vanwege het samenscholingsverbod in dit gebied is dit niet toegestaan. Daarom zijn wij met deze personen in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek liet één van de personen een aansteker vallen waar vervolgens twaalf bolletjes met een witte substantie uit vielen. We hebben deze persoon aangehouden en de politie heeft hem meegenomen naar het bureau.”

Op het politiebureau werd bij de man nog een zakje softdrugs aangetroffen. “Ook troffen we contant geld aan. De persoon kan meerdere bekeuringen verwachten. Daarnaast heeft deze persoon een verblijfsontzegging voor de duur van twee weken gekregen voor de gehele binnenstad.” Het samenscholingsverbod werd in de zomer van 2022 ingevoerd omdat er in het gebied vaak sprake was van drugshandel, ruzies, mishandelingen en geschreeuw. Ook vond er een dodelijke schietpartij plaats.