Kinderen vieren carnaval in Paddepoel

Er wordt deze week carnaval gevierd in het hoge noorden. Vereniging Speeltuincentrale Groningen organiseert namelijk een speelfestival in vijf noordelijke wijken in de stad.

Woensdag was het speelfestival in Paddepoel. Er was een activiteitenprogramma opgesteld om de kinderen deze vakantie te vermaken. De bedoeling is om kinderen die het thuis minder breed hebben alsnog wat te doen te geven deze vakantie. En dus staat er een schminkbrigade klaar voor de kids, worden er hoofdtooien of maskers geknutseld en is er een ware carnavalsoptocht over de speelplaats georganiseerd.

Vrijdag is de laatste dag van het festival in Selwerd. Alle kinderen zijn welkom om langs te komen voor een glaasje limonade, de stoelendans of een tosti.