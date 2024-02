Kinderen in het zonnetje gezet in Groninger Museum vanwege 150 jaar bestaan

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum viert aankomende zondag een speciale dag: het bestaat dan 150 jaar. Daarom organiseert het museum verschillende activiteiten, ook voor de jonge bezoekers. “Kinderen zijn de bezoekers van de komende 150 jaar.”

Op vrijdag 23 februari krijgen kinderen van de JuniorClub (kinderlidmaatschap voor het museum) een stuk taart en worden ze verrast met een speciale activiteit. Wat die activiteit inhoudt, blijft nog een verrassing. Ook krijgt elk kind dat nieuw lid wordt een cadeau van het museum.

Er zijn komende tijd meer activiteiten. Zo is er vanaf 29 maart de tentoonstelling ‘Behind the Scenes.’ Daar kunnen bezoekers zien hoe collecties worden samengesteld en hoe kunst wordt geconserveerd, vervoerd en gepresenteerd. Ook is vanaf 29 maart het in 2020 gestolen werk van Van Gogh, ‘Lentetuin, de partorietuin te Nuenen’ (1884), weer te zien.

Het Groninger Museum werd in 1874 opgericht. In 1894 opende het Groninger Museum het eerste gebouw aan de Praediniussingel. Wat ooit begon als een collectie uit het Provinciehuis, groeide uit tot een brede kunstcollectie van oude en moderne kunst. Daarmee groeide met de jaren ook de wens voor een moderner gebouw: het werd het iconische gebouw van Alessandro Mendini aan het Verbindingskanaal. Inmiddels is het dertig jaar geleden (1994) dat het museum daarin is gevestigd