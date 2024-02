“Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden zoveel mogelijk live”

Na het gelijkspel staat de FC nu twaalfde (foto: Wouter Holsappel)

Het schakelkanaal van ESPN op vrijdagavond is leuk, totdat je eigen team speelt. Dan zie je hoogstens wat flarden van de wedstrijd. Doelpunten, rode kaarten, of grote kansen. En vaak minuten later dan wanneer het gebeurde. Maar daar lijkt nu langzaamaan verandering in te komen.

Het is één van de constateringen na de pijnlijke degradatie van FC Groningen uit de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie(KKD): niet alle wedstrijden zijn meer live te zien. Voor thuiswedstrijden is dat niet direct een groot probleem. De Euroborg biedt plek aan meer dan 20.000 supporters en alhoewel het vaak vol is, is het niet altijd uitverkocht.

Bij uitwedstrijden is het probleem een stuk groter. Uitvakken zijn vaak niet groot een bieden plek aan hoogstens een paar honderd supporters. De kleinste uitvakken zelfs minder dan 200. Thuisblijvers zijn overgeleverd aan de grillen van de zendgemachtigde ESPN, dat vaak kiest voor een live-wedstrijd van de koploper of nummer twee van de ranglijst.

Vorig seizoen kozen Heracles Almelo en PEC Zwolle er geregeld voor om zelf voor de kosten op te draaien om een wedstrijd toch uit te zenden. FC Groningen kiest daar uit financieel oogpunt niet voor.

Nieuwe TV-deal

ESPN en de clubs spraken bij het vernieuwen van de TV-deal af dat alle wedstrijden van de KKD live zouden worden uitgezonden, mits er wat verandering doorgevoerd zouden worden in het speelschema. Één wedstrijd moest van de vrijdagavond naar de zaterdagse namiddag, en één naar de zondagse namiddag. Het lukt niet om dat te regelen voor de rest van het seizoen. Het plan ging dus niet door. Dat leverde veel boze reacties op bij supporters. Nu komt er dan toch een handreiking van zender ESPN.