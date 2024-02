De Kerklaan als fietsstraat. Artist impression van de Gemeente Groningen

De Kerklaan wordt eind dit jaar verbouwd tot fietsstraat. Dat besluit nam de gemeente in 2021, omdat de straat al door veel fietsers werd gebruikt.

De fietsstraat wordt een rood geasfalteerd stuk weg. De parkeerplekken komen straks op een verhoogd gedeelte te staan, gelijkvloers met de stoep. Van de 60 parkeerplekken blijven er straks 48 over.

Daarnaast komt er veel groen in de straat, zoals plantenbakken. Dit was de wens van de bewoners. De gemeente heeft bewoners laten meebeslissen door verschillende inloopavonden en een klankbordgroep.

Een andere wens is dat de snelheid van fietsers omlaag gaat. Bewoners voelen zich soms niet veilig bij het oversteken van de straat. Richard Bezemer, bewoner en lid van de klankbordgroep: “Er komen drie verhogingen in de weg, ter hoogte van de tunnel, de Plus en aan het begin bij café De Bres.”

In een fietsstraat zijn automobilisten te gast en moeten daarom de snelheid aanpassen op fietsers. Ze mogen daarom niet harder dan 30 kilometer per uur.

Dagelijks komen er zo’n 9000 fietsers door de Kerklaan. Het is een cruciale weg voor studenten die de Kerklaan gebruiken als officiële fietsroute naar de Zernike Campus. Het was voor de gemeente reden om de straat daarvoor officieel als fietsstraat in te richten.