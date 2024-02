Kennismaken met vrijwilligerswerk op 15 en 16 maart

Foto: Rick van der Velde

Rein de Vries was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Iedere maand komt iemand van de vrijwilligersvacaturebank link050 vertellen over vrijwilligerswerk. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Saskia de Vries en Rick van der Velde met Rein de Vries.

NLdoet organiseert op 15 en 16 maart een grote vrijwilligersactie waarbij organisaties hun deuren openen voor mensen die kennis willen maken met vrijwilligerswerk. NLdoet is een initiatief van het Oranjefonds dat zich inzet voor maatschappelijke organisaties. Via de website van NLdoet kun je per gemeente zien welke organisaties meedoen en welke activiteiten er zijn. Binnen de gemeente Groningen hebben zich twintig organisaties aangemeld. Voor deelname is het niet nodig om lid te zijn van de organisatie.

Link050 is de vrijwilligersvacaturebank van de gemeente Groningen. Ze organiseren zelf geen activiteiten op 15 en 16 maart.