Kay van Dijk verruilt Slovenië voor Groningen en speelt de rest van het seizoen voor Lycurgus

Kay van Dijk - Foto via Lycurgus

Kay van Dijk speelt de rest van het seizoen voor Nova Tech Lycurgus. De 39-jarige diagonaal komt per direct over uit Slovenië en zit komend weekend al in de selectie voor wedstrijd om de halve finale in de beker tegen Active Living Orion.

Van Dijk komt naar Groningen om de diagonaalpositie in te vullen, die door blessureleed van Cal Fisher sinds onderbezet is. Van Dijk woont in Slovenië en speelde het voor het laatst op profniveau in 2022 bij VK Lvi Praha in Praag.

De geboren Renkumer nam na het seizoen van 2021/22 een sabbatical en richtte zich op het vaderschap. Die doorbreekt van Dijk, naar eigen zeggen, voor een plek waar hij het verschil kan maken. “Ik speel alleen nog als het ergens om gaat. Dat de potentie van een team hoger is dan wat er uit komt. Dat zie ik bij Lycurgus. Ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben. Ik ben wel een aantal keren kampioen geworden, maar je wint gewoon niet zoveel prijzen. Als het winnen van een titel lukt komt alles vaak bij elkaar en dan is het ook speciaal. Dat wil ik graag nog een keer meemaken.”

“Sinds de blessure van Fisher hebben we onze ogen en oren opengehouden op zoek naar een geschikte optie”, stelt Lycurgus-coach Arjan Taaij over de komst van Van Dijk. “We zijn enthousiast over Kay. Hij zal wat tijd nodig hebben, maar als de connectie met het team zich ontwikkelt gaat Kay belangrijk voor ons zijn. Het is een complete speler en een echte diagonaal. Je kan puin bij hem kwijt in combinatie met goed blokkeren en serveren. We moeten niet direct wonderen verwachten, maar we hebben tijd om hem op te trainen.”