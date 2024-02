Kaarten voor The War On Drugs in Oosterpoort binnen recordtijd uitverkocht

De band The War on Drugs tijdens een concert in Zurich. Foto: Sputniktilt - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36593451

Het gros van de gegadigden die vrijdagochtend in de digitale wachtrij stonden voor een kaart voor de concerten van The War On Drugs en Ben Howard in De Oosterpoort grepen mis. De 1.800 kaarten voor beide optredens waren binnen een paar minuten vergeven.

Dat er veel vraag zou zijn naar de optredens van de bekende muziekacties was van tevoren al duidelijk. De kaarten voor The War On Drugs gingen vrijdagochtend om 10.00 uur in de verkoop. Een paar minuten later waren ze allemaal vergeven. SPOT Groningen laat weten dat ticketverkoop niet eerder zo snel ging dan voor het concert van The War On Drug op maandag 15 juli: “Wegens de grote belangstelling voor The War On Drugs is dit concert binnen recordtijd uitverkocht. We wensen iedereen die het gelukt is om kaarten te bemachtigen veel plezier!”

Ook voor het optreden van Ben Howard, die op zondag 30 juni in de grote zaal van de Oosterpoort staat, was veel animo. Binnen een paar minuten waren de kaarten vergeven. Wie nog een ticket wil voor één van de twee concerten, zal zich moeten schikken met een plek op de wachtlijst voor eventuele retouren.